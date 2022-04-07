TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği

07.04.2022 17:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki işitme ve konuşma engelli sporculara yazlık ve kışlık spor malzemeleri ve eğitim materyalleri desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki işitme ve konuşma engelli sporculara yazlık ve kışlık spor malzemeleri ve eğitim materyalleri desteğinde bulundu.

Yardımların takdimi için İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, "Bu gençlerle bir arada olmak bizim de enerjimizi yükseltti." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Yılmaz, çocukların topluma kazandırılması ve ilerde kendi branşlarında uluslararası alanda başarılı sporcular olmasına vesile olacak bu tarz jestlerin, Türkiye ve Libya arasında 500 yıla dayanan köklü kardeşlik bağları vesilesiyle de özel bir kıymeti olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Ramazan ayı münasebetiyle çocuklarla bir araya geldik. Ben hem TİKA'ya bu tarz yardımları ve hem de iki ülke ilişkilerine sundukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Libyalı sporcu kardeşlerimize önümüzdeki yaşantılarında başarılar diliyorum." dedi.

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe ise, Libyalı işitme ve konuşma engelli gençlerin sportif faaliyetlerine destekte bulunmak amacıyla atletizm ve futbol branşlarında genç ve çocuklar kategorilerinde spor malzemesi ve eğitim malzemesi desteği projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu faaliyeti OİA İşitme ve Konuşma Engelliler Kulübü ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Karatepe, "75 genç sporcuya yazlık ve kışlık spor malzemeleri, futbol topları, atletizm eğitim materyallerini takdim ettik. Burası özellikle futbolda Afrika karşılaşmalarında beşinci olmuş, başarılı sporcuları bünyesinde barındıran bir kulüp. Desteğimiz artarak devam edecektir." dedi.

"OİA Konuşma ve İşitme Engelliler Kulübü Sporcularına Kıyafet ve Eğitim Materyalleri Desteği Projesi" kapsamında sporculara 650 farklı materyal dağıtıldı.

TİKA ramazan ayı boyunca iftar sofraları ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketlerini ülkenin ihtiyaç duyan kesimlerine ulaştırılacak.

TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği
TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği
TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği
TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Libya'daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği - Son Dakika


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