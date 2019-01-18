Tika'dan Libya'nın Fizan Bölgesine Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın Fizan bölgesinde bulunan Ubari şehrindeki Şeriat ve Kanun Fakültesi'ne donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın Fizan bölgesinde bulunan Ubari şehrindeki Şeriat ve Kanun Fakültesi'ne donanım desteğinde bulundu.



TİKA, Libya'nın Fizan bölgesinde önemli eğitim kurumlarından biri olan ve geçtiğimiz dönemde yaşanan çatışmalarda zarar gören Zliten Al Asmariyya İslam Üniversitesi Ubari Şeriat ve Kanun Fakültesinin idari bürosuna ve dersliklerine donanım desteğinde bulundu. Fakülte öğrencileri ile bölgenin ileri gelenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen törende konuşan Fakülte Dekanı Dr. Ebubekir Muhammed İsa, "Daha önce TİKA'yı ziyaretimizde sağlık ve eğitim başta olmak üzere bölgede geliştirilebilecek kalkınma işbirliği projeleri için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Ziyarette gündeme gelen eğitim alanındaki projelerin hayata geçirilmesinden çok memnunuz. Özellikle gençlerin eğitim imkanlarının geliştirilmesiyle cehalet ortadan kalkacak ve gençler silahlı grupları terk ederek, eğitim kurumlarına yönelecektir" ifadelerini kullandı.



Türkiye ve TİKA'ya teşekkür eden Dekan İsa, bu tür projelerin artmasının bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağını, bölge insanının birçok sıkıntısının hafifletileceğini kaydetti. - ANKARA

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