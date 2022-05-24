TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği

24.05.2022 15:11

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Libya'nın güneybatısında yer alan Gadamis kentindeki Osmanlı Arşivleri Merkezi'nin teknik altyapısının kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Libya'nın güneybatısında yer alan Gadamis kentindeki Osmanlı Arşivleri Merkezi'nin teknik altyapısının kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

AA muhabirine konuşan TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Gadamis'teki Tarihi Eserler ve El Yazmaları Derneğinin himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında şehirde 500 yıllık geçmişi bulunan 75 bin civarındaki tarihi el yazması eser ve arşiv belgesinin elektronik ortamda korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için gerekli teknik altyapının oluşturulduğunu söyledi.

"Gadamis kenti 6 bin yıllık geçmişiyle Kuzey Afrika'nın en önemli antik şehirlerinden Medine-i Kadime olarak isimlendirilen eski şehri içinde barındırmaktadır." diyen Karatepe, TİKA olarak Gadamis şehrinin tarihi dokusunun korunması, Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin, vesikaların ve arşiv belgelerinin muhafaza altına alınmasının çok önem arz ettiğini dile getirdi.

Karatepe, TİKA olarak bu çalışmaların her iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin gelişmesi, iş birliği, iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasına büyük katkıda bulunacağına inandıklarının altını çizdi.

TİKA Libya Koordinatörü, "Bundan sonra da Osmanlı arşivleri başta olmak üzere Libya- Türkiye arasındaki ortak mirasın korunması konusundaki çalışmalar artarak devam edecektir." dedi.

UNESCO'nun koruması altında

Başkent Trablus'un 620 kilometre güneybatısında yer alan Gadamis; Libya, Tunus ve Cezayir sınırının kesiştiği noktada yer alan tarihi bir kent.

Eski dönemlerde Afrika kıtasının güney ve kuzey ticaret yollarının toplanma noktasını oluşturan Gadamis'te bulunan "eski şehir" UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası tarafından kültürel tarih olarak kabul edilerek koruma altına alındı.

TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği
TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği
TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği
TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği

YORUMLAR
500
14 ülkeden diplomat 'Osmanlı Arşivlerini ve Kültür Varlıklarını İnceleme Gezisi'ne katıldı 14 ülkeden diplomat 'Osmanlı Arşivlerini ve Kültür Varlıklarını İnceleme Gezisi'ne katıldı Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği - Son Dakika


Son Dakika
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement