TİKA'dan Libya'nın Gadamis kentindeki Osmanlı arşivine teknik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Libya'nın güneybatısında yer alan Gadamis kentindeki Osmanlı Arşivleri Merkezi'nin teknik altyapısının kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

AA muhabirine konuşan TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Gadamis'teki Tarihi Eserler ve El Yazmaları Derneğinin himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında şehirde 500 yıllık geçmişi bulunan 75 bin civarındaki tarihi el yazması eser ve arşiv belgesinin elektronik ortamda korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için gerekli teknik altyapının oluşturulduğunu söyledi.

"Gadamis kenti 6 bin yıllık geçmişiyle Kuzey Afrika'nın en önemli antik şehirlerinden Medine-i Kadime olarak isimlendirilen eski şehri içinde barındırmaktadır." diyen Karatepe, TİKA olarak Gadamis şehrinin tarihi dokusunun korunması, Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin, vesikaların ve arşiv belgelerinin muhafaza altına alınmasının çok önem arz ettiğini dile getirdi.

Karatepe, TİKA olarak bu çalışmaların her iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin gelişmesi, iş birliği, iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasına büyük katkıda bulunacağına inandıklarının altını çizdi.

TİKA Libya Koordinatörü, "Bundan sonra da Osmanlı arşivleri başta olmak üzere Libya- Türkiye arasındaki ortak mirasın korunması konusundaki çalışmalar artarak devam edecektir." dedi.

UNESCO'nun koruması altında

Başkent Trablus'un 620 kilometre güneybatısında yer alan Gadamis; Libya, Tunus ve Cezayir sınırının kesiştiği noktada yer alan tarihi bir kent.

Eski dönemlerde Afrika kıtasının güney ve kuzey ticaret yollarının toplanma noktasını oluşturan Gadamis'te bulunan "eski şehir" UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası tarafından kültürel tarih olarak kabul edilerek koruma altına alındı.