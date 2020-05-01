TİKA'dan Lübnan'a ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Beka vilayetinde 1300'den fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Başkentte nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden Burc el-Baracine ve Aişe Bekkar'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine yapılan ramazan yardımları, TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın tarafından dağıtıldı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin de aralarında bulunduğu 520 ailenin yararlandığı yardımlar, ülkenin doğu kesiminde yer alan Beka bölgesinde ise Türkmen asıllı nüfusun yoğunlukta olduğu köylerdeki 800 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

TİKA Beyrut Koordinatörü Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerini muhtar ve bölgelerdeki hayır kuruluşları üzerinden belirlediklerini söyledi.

Ülkedeki mevcut ekonomik krize işaret ederek yardıma muhtaç ailelerin oldukça çok olduğuna dikkati çeken Aydın, kuzeydeki Trablusşam başta olmak üzere Lübnan'ın farklı bölgelerindeki yoksul aile ve mültecileri ramazan yardımlarıyla sevindirme gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

TİKA'nın ramazan yardımı kolileri, şeker, pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur, şehriye, makarna, sıvı yağ ve salça gibi gıda malzemelerinden oluşuyor.

Lübnan ekonomik krizden geçiyor

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.