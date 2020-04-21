TİKA'dan Lübnan'da anne çocuk sağlığına destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan Halba Dr. Abdullah El Rassi Hastanesine bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla iki adet yenidoğan solunum cihazı temin edildi.



Lübnanlı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı, mültecilerle birlikte 1 milyon nüfusa sahip olan ve 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında olduğu Kuzey Lübnan'daki Akkar şehri, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri konumunda bulunuyor. Akkar şehrinin tek devlet hastanesi olan ve yılda yaklaşık 10 bin hastaya sağlık hizmet veren 105 yataklı Halba Dr. Abdullah El Rassi Hastanesine TİKA tarafından bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla iki adet yenidoğan solunum cihazı temin edildi. Bu destek ile hastanenin yenidoğan bölümünde yaşanan yoğunluktan dolayı ihtiyaç duyulan kapasite artırımı ve Covid-19'la mücadeleye destek sağlandı.



Halba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mohamad Khodrine, Akkar halkı ve mültecilere verdikleri sağlık hizmetine katkı sağlayacak bu destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkür etti.



TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın da, Lübnan'da sağlık alanında işbirliği faaliyetlerine devam ettiklerini, önceki hafta Covid-19 ile mücadele kapsamında iki kuruluşa çeşitli malzeme ve ekipmandan oluşan destek sağlanmasının ardından Halba Hastanesine sağlanan solunum cihazları ile bebek ölümlerinin azalmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. - ANKARA