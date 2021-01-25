TİKA'dan Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mültecilerin eğitimine enerji desteği - Son Dakika

TİKA'dan Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mültecilerin eğitimine enerji desteği

25.01.2021 15:45
TİKA'dan Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mültecilerin eğitimine enerji desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin ve Suriyeli mülteci çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi Lübnanlılar için de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Lübnan Birleşik Gençlik Projesi (ULYP)" kampüsüne güneş enerjisi sistemi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin ve Suriyeli mülteci çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi Lübnanlılar için de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Lübnan Birleşik Gençlik Projesi (ULYP)" kampüsüne güneş enerjisi sistemi kurdu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklama Lübnan'da enerji yatırımlarının yetersizliğinden dolayı ülkenin her köşesinde günlük 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Ülkedeki kronikleşmiş elektrik sorunu sebebiyle hemen her evde ya jeneratör bulunduğuna ya da jeneratör elektriği hizmeti satın alınarak ikinci bir fatura ödendiğine işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Yakıtın ithal olması ve zaman zaman karaborsaya düşmesi sebebiyle jeneratörler de elektrik kesintilerine çare olamayabiliyor. Ayrıca jeneratörlerin yoğun kullanımı ciddi derecede hava kirliliğine de sebep oluyor."

Aydın, Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan Filistinli ve Suriyeli mülteciler için faaliyet gösteren ULYP derneğinin Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Dibbiyeh kasabasındaki eğitim kampüsünün de aynı şekilde elektrik sorunu yaşadığına dikkati çekti.

Mülteci çocukların eğitim gördüğü merkezdeki elektrik probleminin TİKA tarafından kurulan güneş enerjisi sistemiyle giderildiğini belirten Aydın, bu projeyle kesintisiz eğitimin sağlanması ve jeneratör masraflarının azaltılmasının yanı sıra çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılmasının da amaçlandığını dile getirdi.

Aydın, kampüsteki eğitim çeşitliliğine değinerek, "Desteğe ihtiyaç duyan mülteci çocuk, genç ve kadınlara, akademik eğitimin beraberinde dil, sanat, spor ve kişisel gelişim gibi eğitimler sunarak fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan söz konusu eğitim kampüsünde 2 anaokulu sınıfının yanı sıra müzik, bilgisayar ve sanat sınıfları, basketbol ve futbol sahası bulunuyor." dedi.

ULYP'nin Kurucu Başkanı Türk hayırsever Melek Nimer de merkezin sınıflarına ve su pompasına enerji sağlayacak proje için kendi adına ve kampüsten faydalanan topluluklar adına TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bu ülkeye göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Filistin, Suriyeli, Lübnan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mültecilerin eğitimine enerji desteği - Son Dakika


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