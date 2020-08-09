TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret - Son Dakika

TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, beraberindeki heyetle Lübnan'ın güneyindeki Sayda Türk Hastanesini ziyaret etti.

TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, beraberindeki heyetle Lübnan'ın güneyindeki Sayda Türk Hastanesini ziyaret etti.

Korkmaz'a ziyareti sırasında TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın ile Türkiye Sağlık Bakanlığından teknik uzmanlar eşlik etti.

Türk heyet, ziyaret kapsamında Lübnan Sağlık Bakanlığı Hukuk Danışmanı Hüseyin Muhaydeli, Bakanlık Tıbbi Danışmanı Muhammed Haydar ve Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi ile bir araya geldi.

Bülent Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, Sayda Türk Hastanesinin üstün teknik özelliklere sahip tıbbi bir merkez olarak inşa edildiğini söyledi.

Korkmaz, Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle, hastanenin önce bazı birimlerinin daha sonra tamamının faaliyete geçirilmesine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Hüseyin Muhaydeli ise herkesin çalışmaya istekli olduğunu ve hastanenin yakın zamanda açılacağını belirtti.

Lübnan'da 2006 yılında yaşanan savaşın ardından TİKA'nın Sayda'da yaptırdığı ve 2010 yılında inşaatı tamamlanan Sayda Türk Hastanesi henüz faaliyete geçmedi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158 olduğu, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın neden olduğu zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etmişti.

Bülent Korkmaz, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 21:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş Pençe-Kaplan ve Pençe Kartal operasyonlarında 83 terörist etkisiz hale getirildi Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti         
17:29
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı         
17:27
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı         
17:12
Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi         
17:10
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti         
17:01
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı         
16:51
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor         
16:47
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı         
16:45
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır         
16:11
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek         
15:43
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor         
15:23
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti         
13:57
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi         
13:43
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım         
12:26
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti         
11:21
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı         
11:00
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı         
10:23
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü         
09:59
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır         
08:57
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 03:41:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei