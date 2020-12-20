TİKA'dan Lübnan'daki Türkmenlere tarımcılık desteği - Son Dakika

TİKA'dan Lübnan'daki Türkmenlere tarımcılık desteği

20.12.2020 17:07
TİKA'dan Lübnan'daki Türkmenlere tarımcılık desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmenlere tarım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmenlere tarım desteğinde bulundu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin doğurduğu işsizlik ve yoksulluğa karşı Lübnan'daki destek projelerine devam ettiklerini söyledi.

Gerek ikliminin elverişliliği gerek coğrafi yapısı sayesinde tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği açısından önemli avantaja ve potansiyele sahip olmasına rağmen Lübnan'ın, tahıl, sebze ve meyve ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini ithalat yoluyla karşıladığına dikkati çeken Aydın, ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve yerel para biriminin rekor değer kaybı sonrası halkın alım gücünün ciddi oranda düştüğü, işsizlik oranlarının ise tarihi seviyelere ulaştığına işaret etti.

Dolayısıyla TİKA olarak Lübnan'da, başta tarım sektörü olmak üzere üretim, istihdam ve meslek edindirmeye yönelik projelere ağırlık verdiklerini anlatan Aydın, bu çerçevede dini, mezhepsel ve etnik ayrım yapmaksızın ülke genelinde uygulanmak üzere "Lübnan Kırsal Gelişim ve Üretimi Canlandırma Programını" hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda ülkenin kuzeyinde bulunan Türkmen Aydamon kasabasında bir seracılık projesi hayata geçirdiklerini belirten Aydın, "Bu projeyle 24 ailenin faydalanabileceği seraların kurulumunu gerçekleştirdik. Ailelere teorik ve uygulamalı eğitimler verildikten sonra bezelye, biber, turp ve patlıcan gibi çeşitli sebze tohumu ve fidanları ile gübre ve ilaç desteğinde bulunuldu." dedi.

Aydın, seracılık projesinin yanı sıra 2020 yılında gerçekleştirdikleri "Amerikan Beyrut Üniversitesi Süt İşleme Tesisi ve Laboratuvarının Rehabilitasyonu ve Çiftçi Eğitimi", "Kuzeyli İşçi Kadınlar Birliği Süt Ürünleri Üretim Atölyesi Kurulumu", "İşsiz Gençlere Yönelik Arıcılık Projesi" ve "Kadınlara Yönelik Tavukçuluk Projesi" gibi sürdürülebilir projelerle Lübnan'da tarımsal ve hayvansal üretimin canlandırılması, ithalata bağımlılığın azaltılması, istihdam ve refah artışına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 15 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Aydamon ve Kavaşra beldelerinde de binlerce Türkmen yaşıyor.

Lübnan, Beyrut, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Lübnan'daki Türkmenlere tarımcılık desteği - Son Dakika


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