TİKA'dan Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki süt ürünleri işletmeleri ve çiftçilere destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki kalkınma projeleri kapsamında Beka Vadisi'ndeki Süt Ürünleri İşleme Atölyesi ve laboratuvarının rehabilitasyonunun yanı sıra süt ürünleri alanında 105 kişiye eğitim imkanı sağladı.

TİKA Beyrut Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın üretim kapasitesinin artırılması hedefi doğrultusunda TİKA'nın süt ürünleri alanında araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın saygın üniversitelerinden Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne bağlı olarak 1953 yılında Beka Vadisi'nde 100 hektar alana kurulan İleri Tarım Araştırma Merkezi (AREC) bünyesinde işletilen Süt Ürünleri İşleme Atölyesi ve laboratuvarının rehabilitasyonunun TİKA tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca AREC ile bünyesindeki işletmelerin öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra Lübnan'daki toplulukların tarım ve hayvancılık alanlarındaki bilimsel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla hizmet verdiğine vurgu yapıldı.

AREC'in yıllardır tarım, hayvancılık, çevre ve su yönetimi alanlarında birçok yenilikçi ve örnek çalışmaları hayata geçirdiğine işaret edilen açıklamada, TİKA'nın proje kapsamında ayrıca gıda güvenliği, hijyen, yerli ve yabancı peynir çeşitleri ile yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, planlama, markalaşma ve pazarlama konularında 7 dönem halinde çoğunluğu kadın toplam 105 kişiye eğitimler verdiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, TİKA'nın rehabilitasyonunu üstlendiği Süt Ürünleri İşleme Atölyesi ve laboratuvarının hizmete açıldığı törende eğitimlerini tamamlayan çiftçiler de sertifikalarını aldı.

Törene Amerikan Üniversitesi Tarım Fakültesi Dekanı Ammar Olabi, AREC Müdürü Mustafa Haydar ve TİKA Beyrut Program Koordinatörü Orhan Aydın katıldı.

Dekan Olabi, törende yaptığı konuşmada destekleri için TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

AREC Müdürü Haydar da Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz sebebiyle uzun süredir kapalı haldeki tesisin rehabilitasyonu ve sağlanan eğitimler için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Haydar, Lübnan için çok daha önemli hale gelen tarım ve hayvancılık alanında TİKA ile daha fazla iş birliği projesi gerçekleştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.