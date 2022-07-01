TİKA'dan Lübnan'ın tarım kapasitesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'ın tarım kapasitesine destek sağlamak için ülkenin iki farklı bölgesinde tarım projesini hayata geçirdi.

TİKA'nın Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ansar köyünde yapılan proje açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkan Yardımcısı Muhammed Hazimeh ve birçok vatandaş katıldı.

Ansar köyündeki sera projesinin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy, "TİKA'nın Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa Vadisi'nde tarımsal kapasiteyi desteklemek için tamamladığı projenin açılışı için Ansar köyündeyiz. Eğitim ve uygulama amacıyla bir sera kuruldu. Bekaa Vadisi'nde de safran ekimi öngörülüyor. Aynı çerçevede 100 gence de tarım alanında ve eğitim ile uygulama imkanı da tanındı. Bu, esasen TİKA'nın Lübnan'a tanıdığı en önemli katkılarından birini teşkil ediyor." diye konuştu.

TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın da Lübnan Tarım Bakanlığı, Saint Joseph Üniversitesi ve ICYF iş birliğinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak 12 gence seracılık ve safran tarımı ile sebze-meyve kurutma konularında teorik ve pratik eğitimler verildiğini kaydetti.

Aydın, eğitimlerin ardından Bekaa Vadisi'nde 16 bin safran soğanı ekimi ve hasadı yapıldığını aktardı.