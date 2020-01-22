TİKA'dan Macar güreş kulübüne destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin köklü kulüplerinden Köbanya Spor Kulübü Güreş ve Sumo bölümüne ekipman, servis aracı ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Köbanya güreş takımının ihtiyaç duyduğu ekipman, servis aracı ve spor malzemesi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Budapeşte Hükümet Temsilcisi Dr. Istvan György ve TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı'nın katılımıyla TİKA tarafından düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.

Büyükelçi Oktay, törende yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın sağlanmasında sporun önemli rol oynadığını söyledi.

Köbanya Spor Kulübünün özellikle gençlere yönelik faaliyetlerle sağlıklı gençler yetiştirdiğini ve bunun takdire şayan olduğunu kaydeden Büyükelçi Oktay, Köbanya Spor Kulübü sporcularının hem Macaristan hem de uluslararası turnuvalarda ciddi başarılar kazandığına dikkati çekti.

Türkiye ile Macaristan arasında spor alanında geniş iş birliği alanları olduğuna da işaret eden Büyükelçi Oktay, TİKA'nın, Türkiye adına Köbanya Spor Kulübüne verdiği destekten memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Dağlı ise güreşin hem Macaristan hem de Türkiye'nin zengin tarihinden getirdiği ortak kültürel değerlerinden birisi olduğunu ve buna TİKA olarak katkı sağladıklarından dolayı mutluluk duyduklarını anlattı.

Dağlı, "Spora ve sporcuya katkının aynı zamanda geleceğin ahlak, zeka ve idraki yüksek, güçlü ve sağlıklı nesillerinin hazırlığına da katkı olduğu düşüncesinden hareketle, iki ülkenin de önceliklerinden olan sporun geliştirilmesine yönelik iş birliğimizin yeni projelerle de süreceğini umuyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.