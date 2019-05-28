TİKA'dan Macaristan'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de öğrencilere iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de öğrencilere iftar verdi.

TİKA tarafından Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen iftar programına, Türkiye, Macaristan, Azerbaycan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Ürdün, Kazakistan, Nijerya ve Hindistan'dan Macaristan genelindeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftarda yaptığı konuşmada, iftara katılan Türk öğrencilerin beraberinde farklı kültürden arkadaşlarını da getirmelerinin kültürler arası diyalog açısından güzel bir adım olduğunu söyledi.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı ise ramazan sofralarının anlamının gönül köprüsü kurmak ve dostları çoğaltmak olduğunu belirterek, programa geniş katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dağlı, "Türk-İslam tefekküründe 'On Bir Ayın Sultanı Ramazan' heyecanla beklenir, hürmetle karşılanır. Beraberinde de dayanışma, paylaşma, dostluk ve muhabbeti getirir. Biz de bu iftar sofrasında sizlerle hem bir gönül köprüsü kurarak dost edinmek, dostlukları çoğaltmak hem de Anadolu'muzun yüzlerce yıllık tasavvuf geleneğinde varlığını bizlere miras bırakan 'Veren El' olabilmek düsturuyla Allah'a şükrediyoruz. Ramazan ayının tüm dünya ile birlikte bu iftar sofrasında buluşanlara iyilik, sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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