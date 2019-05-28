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TİKA'dan Macaristan'da öğrencilere iftar

2 saat önce

TİKA tarafından Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen iftar programında konuşan, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftara katılan Türk öğrencilerin beraberinde farklı kültürden arkadaşlarını da getirmelerinin kültürlerarası diyalog açısından güzel bir adım olduğunu söyledi.

TİKA'dan Macaristan'da öğrencilere iftar, System.String[]
TİKA tarafından Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen iftar programında konuşan, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftara katılan Türk öğrencilerin beraberinde farklı kültürden arkadaşlarını da getirmelerinin kültürlerarası diyalog açısından güzel bir adım olduğunu söyledi. TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı ise ramazan sofralarının anlamının gönül köprüsü kurmak ve dostları çoğaltmak olduğunu belirterek, programa geniş katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'GÖNÜL KÖPRÜSÜ'

Dağlı, "Türk-İslam tefekküründe 'On Bir Ayın Sultanı Ramazan' heyecanla beklenir, hürmetle karşılanır. Beraberinde de dayanışma, paylaşma, dostluk ve muhabbeti getirir. Biz de bu iftar sofrasında sizlerle hem bir gönül köprüsü kurarak dost edinmek, dostlukları çoğaltmak hem de Anadolumuzun yüzlerce yıllık tasavvuf geleneğinde varlığını bizlere miras bırakan 'Veren El' olabilmek düsturuyla Allah'a şükrediyoruz. Ramazan ayının tüm dünya ile birlikte bu iftar sofrasında buluşanlara iyilik, sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Etkinliğe, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:03 
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