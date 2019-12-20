TİKA'dan Meksika'da engellilere destek - Son Dakika
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TİKA'dan Meksika'da engellilere destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Meksiko kentinde valiliğe bağlı engelliler merkezinin konferans salonu ve bazı özel alanlarını yenileyerek, merkez yerleşkesinin modernizasyonunu gerçekleştirdi.

TİKA'dan Meksika'da engellilere destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Meksiko kentinde valiliğe bağlı engelliler merkezinin konferans salonu ve bazı özel alanlarını yenileyerek, merkez yerleşkesinin modernizasyonunu gerçekleştirdi.


INDISCAPACIDAD kurumunun başkanı Ruth Francisca Lpez Gutiérrez, açılış töreninde yaptığı konuşmada TİKA'nın her sene engelliler haftasında yaptığı yardımların kendilerine yüksek moral desteği olduğunu ve Türkiye'den Meksika'daki engellilere uzanan bu köprünün her sene daha da sağlamlaştığını belirtti.


Meksiko Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren INDISCAPACIDAD, kentte engellilere yönelik uygulanan kamu politikalarının tasarımı, takip edilmesi ve değerlendirilmesi gibi sosyal, kurumsal ve yasal mekanizmaların oluşturulmasını sağlıyor. - ANKARA

Türkiye, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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