Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Meksika'da evsizlere mobil klinik hizmeti
Son Dakika Güncel TİKA'dan Meksika'da evsizlere mobil klinik hizmeti

TİKA'dan Meksika'da evsizlere mobil klinik hizmeti

2 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) evsizlere yönelik sağlık hizmeti kapsamında yaptırılan mobil klinik, Meksika'nın başkenti Meksiko'da faaliyete geçti.

TİKA'dan Meksika'da evsizlere mobil klinik hizmeti, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) evsizlere yönelik sağlık hizmeti kapsamında yaptırılan mobil klinik, Meksika'nın başkenti Meksiko'da faaliyete geçti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamı TİKA tarafından tasarlanan ve yaptırılan mobil klinik, Meksiko'nun tarihi meydanında düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene Sağlık Bakanı Olivia Lopez, Sosyal Refah Bakanı Almudena Rojo, Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Vali Sheinbaum, Türkiye'den Meksika'ya yapılan bu yardımın büyük bir ihtiyacı karşıladığını ve Meksikalılar için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Büyükelçi Söylemez de Türkiye-Meksika arası dostluk bağlarının pekiştiğini, TİKA'nın Meksika'da yıldan yıla artan proje hacmiyle bu sürece büyük katkı sağladığını söyledi.

10'ar metrekarelik iki kabin

"Türk Halkından Meksika Halkına" sloganıyla yola çıkan aracın, 10'ar metrekarelik iki kabiniyle Meksiko'da 4 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşması bekleniyor

Donanımındaki temel sağlık ekipmanlarıyla genel sağlık taramaları ve acil müdahalelere imkan sağlayan mobil klinik, ultrason ve röntgen hizmeti de verebiliyor.

Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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