TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir engelli merkezini modernize etti.

TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir engelli merkezini modernize etti.


TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksiko Valiliğine bağlı engelli merkezi INDISCAPACIDAD'ın konferans salonu ve bazı özel alanları TİKA tarafından yenilendi.


Düzenlenen törende konuşan INDISCAPACIDAD Başkanı Ruth Francisca Lopez Gutierrez, TİKA'nın her yıl engelliler haftasında yaptığı yardımların kendilerine moral olduğunu ve Türkiye'den, Meksika'daki engellilere uzanan bu köprünün daha da sağlamlaştığını belirtti.

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren INDISCAPACIDAD engellilere uygulanacak kamu politikalarının planlanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesini yürütecek yasal mekanizmaların oluşturulmasını sağlıyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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