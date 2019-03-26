Son Dakika Haberleri: Tika'dan Meksika'daki Suriyeli Öğrencilere Destek

Tika'dan Meksika'daki Suriyeli Öğrencilere Destek

31 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın Aguascalientes şehrinde yaşayan Suriyeli Öğrenci Merkezi'nin tadilat ve donanım desteği sağladı.

Tika'dan Meksika'daki Suriyeli Öğrencilere Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın Aguascalientes şehrinde yaşayan Suriyeli Öğrenci Merkezi'nin tadilat ve donanım desteği sağladı.

Suriye halkına yaptığı yardımlarla tüm dünyaya ve insanlığa bir dayanışma, kardeşlik ve küresel sorumluluk örneği olan Türkiye'nin şefkat ve yardım eli Suriye'den 12 bin kilometre uzakta, Meksika'da yaşayan Suriyelilere de uzatıldı.

Coğrafi uzaklık sebebiyle Suriye meselesi hakkında nispeten az bilgiye sahip olan Meksika kamuoyu ve sivil toplumunda söz konusu husus hakkında farkındalığı artırmak amacıyla 2014 yılında Aguascalientes şehrinde kurulan "Habesha Projesi" adlı Meksikalı sivil toplum kuruluşu, yüksek öğrenimleri yarım kalan Suriyeli öğrencileri Meksika'ya getirerek onlara ülkenin iyi üniversitelerinde tahsillerini tamamlama imkanını sağlıyor.

Kuruluşun talebi üzerine harekete geçen TİKA, 20 Suriyeli öğrencinin kaldığı merkezin ihtiyacı olan tüm malzeme ve eşyanın teminini gerçekleştirdi. Ayrıca merkezin, elektrik ve su tesisatı dahil olmak üzere kapsamlı tadilatı TİKA tarafından yapıldı. Meksika'da yükseköğrenimlerini sürdüren Suriyeli öğrencilerin daha uygun şartlarda yaşamaları sağlandı.

Açılış töreninde konuşan Habesha Projesi kuruluşunun Başkanı Adrian Melendez, uluslararası krizlerde Türkiye'nin sergilediği insani duruş ve bu doğrultuda yaptığı çalışmalardan takdirle bahsederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk halkının Suriye halkına gösterdiği cömertlikten dolayı teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

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