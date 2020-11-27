TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği - Son Dakika

TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği

27.11.2020 12:34

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Mogadişu Üniversitesi bünyesinde inşaat, su, toprak, asfalt ve yapı malzemeleri test laboratuvarının açılışını yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Mogadişu Üniversitesi bünyesinde inşaat, su, toprak, asfalt ve yapı malzemeleri test laboratuvarının açılışını yaptı.

Açılışa Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Adan, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ve Somali'deki Türk sivil toplum temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Somali'ye gelişinden itibaren çok büyük mesafe katettiğimizi görebiliyorsunuz. Eskiden insani yardımlarla ilgili konuşurken bugün bir üniversitenin bünyesinde kurulan ve iyi bir teknoloji içeren bir laboratuvar açılışını yapıyoruz. Bu gelişme bile Somali'nin ne kadar ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Yılmaz, "Bugün açılışı gerçekleştiren laboratuvar, üniversitelerin teknik eğitimlerinin yanında inşaat, su, toprak, asfalt ve yapı malzemeleri testlerinin Mogadişu'da yapılmasına imkan tanıyacak." diye konuştu.

TİKA desteğiyle açılışı yapılan laboratuvar Somali'de tek olma özelliğine sahip.

Somali'de 2011'den itibaren 150'den fazla proje gerçekleştirdiklerini dile getiren TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz da "Yaptığımız projelerle insan hayatına ve insanların gönlüne hitap ediyoruz." dedi.

Yılmaz, "Bu laboratuvar, uzun yıllar Somali'deki inşaat sektörüne ve özelikle üniversitelerde teknik eğitime hizmet verecek." şeklinde konuştu.

TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği
TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği
TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği
TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği

Mogadişu, İnşaat, Somali, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği - Son Dakika


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