TİKA'dan Moğol çiftçilere tarım ekipmanları desteği - Son Dakika

TİKA'dan Moğol çiftçilere tarım ekipmanları desteği

08.10.2020 19:11
TİKA'dan Moğol çiftçilere tarım ekipmanları desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da işlenmeyen tarım alanlarının kullanılabilmesi ve istihdamın artırılabilmesi için çiftçilere tarım ekipmanları desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da işlenmeyen tarım alanlarının kullanılabilmesi ve istihdamın artırılabilmesi için çiftçilere tarım ekipmanları desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öndörşireet Kaymakamlığının talebi üzerine TİKA, ilçedeki işlenmeyen tarım alanlarının kullanılması, istihdam sağlanması ve ilçe halkının sağlıklı tarım ürünleri tüketebilmesi amacıyla çiftçilere çim biçme, yem hasat, balya, patates dikim ve hasat, çapa, sıvı ve katı gübre, sebze ve buğday ekim makineleri teslim etti.

Tarım ekipmanlarının tesliminde konuşan Öndörşireet Kaymakamı Boldbaatar Tsedenish, "İlçe halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesine ve refah düzeyinin yükselmesine büyük destek verdiniz. Artık tarım alanımızın hepsini işleyebileceğiz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk halkına ve TİKA'ya en içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

TİKA, modern tarımsal ekipmanlar sayesinde başkent Ulanbator'a yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Öndörşireet'in yanı sıra Töv vilayetine bağlı 4 ilçenin de sebze ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yaklaşık 273 bin hayvanın yem ihtiyacının da temin edilmesine imkan sağladı.

2 bin 100 nüfuslu Öndörşireet ilçesi 3500 hektar verimli tarım arazisi ve 3500 hektar mera alanına sahip fakat tarımsal ekipman yetersizliği ve üreticilerin finansal kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle sadece 1000 hektarlık alan tarımsal üretimde kullanılıyor.

TİKA, Öndörşireet ilçesindeki çiftçilere işlenmeyen tarım alanlarının kullanılabilmesi ve istihdamın artırılabilmesi için tarım ekipmanları yardımında bulunmadan önce halk, sebze ihtiyaçlarını diğer illerden veya başta Çin olmak üzere ithal ürünlerden karşılıyordu.

Moğolistan, İstihdam, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Moğol çiftçilere tarım ekipmanları desteği - Son Dakika

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