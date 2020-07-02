TİKA'dan Moğolistan tarımına destek - Son Dakika

TİKA'dan Moğolistan tarımına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekanlığı iş birliğinde gerçekleşen proje kapsamında 10 hektar alanda Türkiye'den getirilen yonca tohumu ve gerekli ekipmanlarla ekim alanları oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekanlığı iş birliğinde gerçekleşen proje kapsamında 10 hektar alanda Türkiye'den getirilen yonca tohumu ve gerekli ekipmanlarla ekim alanları oluşturuldu.

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel ısınma nedeniyle Moğolistan'da artan hava sıcaklığı yaz aylarında kuraklık ve hayvan yeminin yetersizliği gibi çeşitli sorunlara neden olarak ülkenin ekonomik altyapısı ve hayvan sahiplerinin hayatını zorlaştırıyordu.

Türkiye'nin hayvancılık ve yem yetiştiriciliği alanındaki tecrübesini Moğolistan'a aktarmak için ilk kez 2017'de başlatılan proje, Türk tarım uzmanlarının Moğolistan'ın toprak yapısı ve iklim koşullarını inceleyerek hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda ülkenin farklı yerlerinde 3 yıl deneme ekimi yapılarak devam etti.

Töv vilayetinin Altanbulag ve Bornuur ilçelerinde sulamalı ve kuru tarım olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesine bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra 10 hektar deneme alanları çitle çevrilerek sulama sistemi, motopomp, yem bitkisi presleme makinesi, sırt pülvazatörü temin edildi.

Ayrıca Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yerli sertifikalı yonca tohumu desteği sağlandı.

Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Gürbazar Damdinsüren, Türkiye'nin ve TİKA'nın desteğiyle 3 yıldır Moğolistan iklim şartlarına uygun yem bitkisi türü oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Devam eden deneme ekimi ve bilimsel çalışmalar sonucunda olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktaran Damdinsüren, "Bugün de projenin bir sonraki aşamasını başlatıyoruz. Proje ile Moğolistan'da protein oranı yüksek ve ülke iklim şartlarına uygun yonca türü yetiştirilerek çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yem temini oluşturulacaktır. Bu alandaki tecrübelerini paylaşan Türkiye'ye ve her türlü destekte bulunan TİKA'ya şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Moğolistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Moğolistan tarımına destek - Son Dakika

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