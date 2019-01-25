Tika'dan Moldova'daki Gagauzlara Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gagauz Özerk Yerinde Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulması amacıyla tahsis edilen sınıf açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gagauz Özerk Yerinde Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulması amacıyla tahsis edilen sınıf açıldı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Komrat Devlet Üniversitesi arasında imzalanan Türkoloji projesi kapsamında bu üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulması amacıyla tahsis edilen sınıfın açılışı yapıldı.



Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk Dili Sınıfı'nın tadilat ve donanımı TİKA tarafından yapıldı.



Sınıfın açılış törenine Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Sergey Zaharıa katıldı.



Sökmensüer, burada yaptığı konuşmada, yeni Türkçe sınıfları kurulması için Türkiye olarak her zaman gerekli desteğin verileceğini belirterek, "Halihazırda Türkçe öğrenmek isteyen gençlere eğitim verilen sınıfın önümüzdeki dönemlerde daha fazla öğrenciye ulaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gagauz köylerinde Türkçe okulların açılması ve Gagauz öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sağlanması için çalışan devlet ve sanat adamı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in isminin verildiği sınıfın 2019-2020 eğitim yılında 30 öğrenciyle eğitime başlaması planlanıyor.

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