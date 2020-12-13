TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek - Son Dakika

TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek

13.12.2020 23:33
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Cumhuriyeti'nde Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri bünyesinde faaliyetlerde bulunan kinoloji merkezini yeniledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Cumhuriyeti'nde Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri bünyesinde faaliyetlerde bulunan kinoloji merkezini yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, çevre duvarı ve köpek kafesleri yenilenen merkezin fiziki altyapısı iyileştirilerek, idareciler ve eğitimciler için kapalı mekan oluşturuldu.

TİKA'nın yürüttüğü proje sayesinde, kritik görevler üstlenen eğitimcilere ve köpeklere, uluslararası standartlar ve modern koşullara uygun çalışma ortamı sağlandı.

Merkezde, Moldova Cumhuriyeti'nde üst düzey devlet görevlilerini ve yabancı temsilcileri korumakla görevli köpeklere, koruma, patlayıcı madde ve mekanizmalarının tespiti konularında eğitim veriliyor.

Merkezin açılış törenine Moldova Cumhuriyeti Devlet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Başkanı Iaroslav Martin, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ve TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu katıldı.

Törende, Merkez'de eğitim alan köpeklerin koruma ve patlayıcı madde bulma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi.

TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek
TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek

patlayıcı madde, Kişinev, Moldova, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Moldova'da bulunan kinoloji merkezine destek - Son Dakika


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