Son Dakika Haberleri: TİKA'dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği

40 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinlerdeki Mindanao Bölgesi'nin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul binası ve 3 adet kliniğin inşaatları tamamlandı.

TİKA'dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinlerdeki Mindanao Bölgesi'nin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul binası ve 3 adet kliniğin inşaatları tamamlandı.


TİKA, uzun yıllardır devam eden barış görüşmeleri sonrası kurulan Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'ne ve Moro halkına destek olmaya devam ediyor.


TİKA tarafından Mindanao'nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 5 adet, dört derslikli okul binası inşa edildi.


Uzun süre devam eden barış görüşmeleri sonrası kapsamlı bir özerkliğe kavuşan Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Bölgesi'nin çeşitli yerlerinde yapımı tamamlanan okul binası ve kliniklerin Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin eksik olan eğitim ve sağlık altyapısına önemli bir katkı vermesi hedefleniyor.


Bangsamoro yönetiminin kalkınma sürecinde en önemli konu başlığı olarak ilan ettiği eğitim alanında ülke genelinin çok altında imkanlara sahip olan bölgede, okul ve derslik sayısı oldukça yetersiz bulunuyor. Özellikle dağınık yerleşimin hakim olduğu bölgenin kırsal alanlarında öğrencilerin en yakın okula ulaşımı saatler alabiliyor. Bu kapsamda inşası tamamlanan okul binalarının eğitim altyapısını güçlendirmesi planlanıyor.


Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin öncelik alanlarından ikincisini ise sağlık altyapısının geliştirilmesi oluşturuluyor. Bu doğrultuda Cotabato, Davao Oriental ve Marawi'de inşası tamamlanan sağlık ocağı/doğum kliniklerinin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.


Okul binası ve kliniklerde kullanılacak gerekli ekipmanların temini için çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede ekipman desteğinin de tamamlanması ile derslik ve klinikler kullanıma hazır bir şekilde Moro halkının hizmetine sunulacak. - ANKARA

Mindanao, Marawi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt
Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor 2002 yılından beri Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]