TİKA'dan Mozambik Devlet Televizyonu'nun dijital yayına geçme sürecine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'in devlet televizyonu TVM'nin yayın kalitesinin arttırılması amacıyla yürütülen projeler başarıyla tamamlandı.

Mozambik'in en büyük kitle iletişim platformu ve devlet televizyonu olan TVM'e yönelik TİKA tarafından geliştirilen "Yayın Kalitesinin Arttırılması Projesi" ve "Medya Eğitimleri Projeleri" tamamlandı. Yayın Kalitesinin Arttırılması Projesi kapsamında TVM'in dijital yayına geçme sürecine destek olmak amacıyla kanala ses ve yayın kalitesini arttırıcı ekipman desteğinde bulunan TİKA, Medya Eğitimleri Projesi kapsamında diploması ve enerji muhabirliği alanında TVM personeline eğitimler vermişti. Projelerin tanıtımı için düzenlenen törene Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Yayın Düzenleme Kurulu Başkanı Emilia Moina, TVM Genel Müdürü Faruco İbraimo, Dışişleri Bakanlığından ve TVM'den yetkililer ve basın mensupları katıldı.

TVM Genel Müdürü İbraimo konuşmasında, Türkiye'nin kendilerine sunduğu bu işbirliği imkanından çok mutlu olduklarını ve bu sayede dijital yayına geçme alanında önemli adımlar atabileceklerini ifade etti.

Büyükelçi Kızıltan ise, kitle iletişim araçlarının önemini vurgulayarak, "Türkiye'nin Mozambik'in kalkınmasına desteği bu ve bundan sonraki projelerle devam edecektir" dedi.

Tören, proje kapsamında hibe edilen teknik ekipmanların incelenmesi ve eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu. - ANKARA