Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimi

31 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) iş birliğinde Mozambik'te "Girişimcilik Programı" düzenlendi.

TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) iş birliğinde Mozambik'te "Girişimcilik Programı" düzenlendi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında bir hafta boyunca söyleşi ve eğitimler verildi.
Eğitimlerde girişimcilerin sağlıklı yönlendirilmesi ve desteklenmesi adına iş modeli geliştirme ve kanvas model konuları ele alındı.
Program kapsamında ayrıca Mozambik Müslüman İşadamları Derneği (AMEEM) ile iş insanlarına yönelik girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimde farklı sektörlerden 27 iş insanına, iş planı geliştirme, ağ kurma ve yenilikçi iş yaklaşımı konuları anlatıldı.
Katılımcılardan tekstil işletmesi yapan Musa Aiji, programa ilişkin, eğitim sayesinde işlerinin bir sonraki seviyeye taşınması için gerekli bilgi ve donanıma sahip olduklarını söyledi.
Programın son ayağında ise genç girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla gençlere yönelik söyleşi düzenlendi. Etkinlik kapsamında, üniversite öğrencilerine yeni iş kurma ve girişimcilik noktasında geleceklerini şekillendirmeye yönelik ipuçları verildi.
Girişimcilik ekosisteminde 100'den fazla paydaşa ulaşılan programın bir sonraki aşamasında Mozambik'te kuluçka ve iş geliştirme merkezinin kurulması hedefleniyor.
Program ile yeni bir iş fikrine sahip olmak isteyen ancak nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen kişilere, küçük ölçekli işletme sahibi olup işini büyütmek ve girişimcilik eğitimleriyle Mozambik ekonomisinin gelişimini destekleyerek, Türkiye ile ikili ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.
Dört günlük eğitimi başarıyla tamamlayan Madina İsmael, "Bu eğitim sonrasında artık sıra bizim bildiklerimizi aktarmamızdadır." ifadesini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası, Mozambik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur
AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:22:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]