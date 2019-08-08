Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimleri
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimleri

41 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) işbirliğiyle Mozambik Girişimcilik Programı kapsamında Mozambik'te bir hafta boyunca söyleşi ve eğitimler düzenlendi.

TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimleri, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) işbirliğiyle Mozambik Girişimcilik Programı kapsamında Mozambik'te bir hafta boyunca söyleşi ve eğitimler düzenlendi.

Eğitimlerde girişimcilerin sağlıklı yönlendirilmesi ve desteklenmesi adına iş modeli geliştirme ve kanvas model konuları işlendi. Dört günlük eğitimi başarıyla tamamlayan Madina İsmael, "Bu eğitim sonrasında artık sıra bizim bildiklerimizi aktarmamızda" dedi.

Programın devamında Mozambik Müslüman İşadamları Derneği (AMEEM) ile birlikte iş adamlarına yönelik girişimcilik eğitimleri verildi. Farklı sektörlerden 27 iş adamına iş planı geliştirme, ağ kurma ve yenilikçi iş yaklaşımı konuları anlatıldı. Katılımcılardan tekstil üzerine işletme sahibi Musa Aiji eğitim sayesinde işini bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli bilgiye sahip olduğunu belirtti.

Programın son ayağında ise genç girişimciliğinin desteklenmesi adına D.E.V. Moçambique ile gençlere yönelik söyleşi düzenlendi. Üniversite öğrencilerine yeni iş kurma ve girişimcilik noktasında geleceklerini şekillendirmeye yönelik ipuçları verildi.

Girişimcilik ekosisteminde 100'den fazla paydaşa ulaşılan programın bir sonraki aşamasında Mozambik'te kuluçka ve iş geliştirme merkezinin kurulması hedefleniyor. Yeni bir iş fikrine sahip olan fakat nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen kişilerle küçük ölçekli işletme sahibi olup işini büyütmek isteyenlerin hedeflendiği girişimcilik eğitimleriyle Mozambik ekonomisinin gelişimi desteklenerek Türkiye ile ikili ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. - ANKARA
İstanbul Ticaret Odası, Mozambik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eşinden boşanıyor Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]