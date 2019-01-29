Tika'dan Mozambikli Tarım Uzmanlarına Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik
Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı ve Pedagoji Üniversitesi Tarım Bölümünden altı uzmana eğitim verdi. Menemen
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (UTAEM) verilen eğitimde Mozambikli uzmanlara, toprak örneği alınması, organik madde, kireç, su ile doygunluk, fosfor, potasyum, PH ve EC analizleri ve analiz sonuçlarının hesaplanması ile yorumlanması gibi konular laboratuvar ortamında uygulamalı olarak anlatıldı.
Heyete gübre ve gübreleme teknikleriyle sulama sistemleri hakkında da detaylı bilgiler verildi. Öte yandan, uzmanlar laboratuvar uygulamalarının yanı sıra deneme alanları ziyaret etti ve eğitimini başarıyla tamamlayan uzmanlara sertifika verildi.
Heyet Başkanı Manuel Pedro
Talein, "Bitkiyi beslemek, iyi ve verimli ürün alabilmek için önce toprağı tanımak gerekli ardından uygulanacak gübre ve tohum seçmek, sulama yöntemlerini bilmek önemlidir." dedi.
Bu eğitim sayesinde pek çok yeni bilgi edindikleri ve ülkelerinde faydalı çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade eden Talein, Türkiye Cumhuriyeti
ve TİKA'ya UTAEM heyeti adına teşekkürlerini iletti.