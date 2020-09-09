TİKA'dan Myanmar'ın Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla Rakhayn eyaletinde görevli sağlık personeline tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ülkede ve eyalette vakaların son günlerde hızla artış göstermeye başladığı kaydedildi.

Myanmar'da salgının görüldüğü ilk günden bu yana ülkeye sağlanan desteğin devam ettiği belirtilen açıklamada, Rakhayn'daki sağlık personeli ve gönüllü sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere koruyucu malzeme desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, koruyucu malzemenin Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu'nun da katıldığı törenle Sağlık ve Spor Bakanlığına teslim edildiği bilgisi yer aldı.