TİKA'dan Namibya'da modern süt üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Namibya merkezli Çita Koruma Vakfı iş birliğiyle, Namibya'nın Otjizondu bölgesinde, "Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi Yapımı Süt ve Süt Ürünleri İşleme Eğitimi" Projesi gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çita Koruma Vakfı bünyesinde yerel halkın ürettiği keçi sütlerinin değerlendirilmesi amacıyla günlük 300 litre işleme kapasiteli "Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi" yapım ve kurulumu sağlandı.

Proje çerçevesinde, söz konusu tesise, Türk üretimi pastörizasyon ve standardizasyon ünitesi, beyaz peynir ve yoğurt ünitesiyle yardımcı üniteler temin edildi.

Diğer yandan, peynir ve yoğurt üretimiyle ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler verilerek, ilk üretim için 12 bin peynir ve yoğurt kabı temin edildi.

TİKA, söz konusu program kapsamında, Çita Koruma Vakfı iş birliğinde keçi besiciliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya destek ve doğal yaşamın korunması için bölgede faaliyetler yürütüyor.

Namibya'nın kırsalındaki Otjizondu bölgesinde vahşi yaşamın yanı sıra orta yoğunlukta insan yerleşimi bulunuyor.

Yerel halk, büyük ölçüde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlıyor.

"Doğal Hayatı Koruma, Sürdürülebilir Kırsal Ekonomik Kalkınmanın ve Eko-turizmin Güvenli Yollarla Desteklenmesi Programı", TİKA ve Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla Namibya'nın kırsal Otjizondu bölgesinde uygulanıyor.