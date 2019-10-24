Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Namibya'ya kuraklıkla mücadele desteği
Son Dakika Güncel TİKA'dan Namibya'ya kuraklıkla mücadele desteği

TİKA'dan Namibya'ya kuraklıkla mücadele desteği

9 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Namibya'da yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Tsandi bölgesinin köylerine temiz suya erişim için 5 su tankı yardımında bulunuldu.

TİKA'dan Namibya'ya kuraklıkla mücadele desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Namibya'da yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Tsandi bölgesinin köylerine temiz suya erişim için 5 su tankı yardımında bulunuldu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından, bölgede bulunan Oluhalu, Amaupa, Okatseidhi East, Iitatu ve Ombwata B köylerinde yaşayan halklara kuraklıkla mücadelede destek amacıyla 5 su tankı temin edildi.

Sanayileşme, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakan Yardımcısı Lucia Iipumbu, su tanklarının teslim törenindeki konuşmasında, TİKA'ya ve Türkiye'ye zor günlerinde Namibya'yı yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti.

TİKA Windhoek Program Koordinatörü Özlem Güvenç, her bireyin her imkandan eşit faydalanma hakkı bulunduğunu belirtti, Doğu Kawango bölgesindeki yaklaşık 3 bin kişiye yönelik, güneş enerji sistemli su kuyusu açma çalışmalarının da başladığı bilgisini paylaştı.

Törene, Namibya Başbakanlık Ofisi Bakan Yardımcısı Chief Samuel, Omusati Bölge Valisi Erginus Endjala ve köylüler de katıldı.

Namibya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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