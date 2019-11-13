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TİKA'dan Namibya'ya modern süt üretim tesisi

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Namibya merkezli Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla Namibya'nın kırsalındaki Otjizondu bölgesinde "Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi Yapımı Süt ve Süt Ürünleri İşleme Eğitimi Projesi" gerçekleştirdi.

TİKA'dan Namibya'ya modern süt üretim tesisi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Namibya merkezli Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla Namibya'nın kırsalındaki Otjizondu bölgesinde "Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi Yapımı Süt ve Süt Ürünleri İşleme Eğitimi Projesi" gerçekleştirdi.


Namibya'nın kırsalında yer alan Otjizondu bölgesinde vahşi yaşamın yanı sıra orta yoğunlukta insan yerleşimi bulunuyor. Yerel halkın büyük ölçüde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağladığı bölgede TİKA ve Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla "Doğal Hayatı Koruma, Sürdürülebilir Kırsal Ekonomik Kalkınmanın ve Ekoturizmin Güvenli Yollarla Desteklenmesi Programı" uygulanıyor. TİKA tarafından Çita Koruma Vakfı bünyesinde yerel halkın ürettiği keçi sütlerinin değerlendirilmesi amacıyla günlük 300 litre işleme kapasiteli peynir ve yoğurt üretim tesisi yapımı ve kurulumu sağlandı. Proje çerçevesinde söz konusu tesise pastörizasyon ve standardizasyon ünitesi, beyaz peynir ünitesi, yoğurt ünitesi ve yardımcı üniteler olmak üzere tamamen Türk yerli üretiminin kullanıldığı tam donanımlı bir mandıra taşınabilir özelliği taşıyor. Ayrıca proje kapsamında peynir ve yoğurt üretimi ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler verilerek, ilk üretim için 12 bin adet peynir ve yoğurt kabı temin edildi.


TİKA, 2014-2019 yılları arasında program kapsamında Çita Koruma Vakfı işbirliğinde keçi besiciliğinin geliştirilmesi, civar köylerde yaşayan halkın yeni ürünlerle tanışıp ve sütlerini değerlendirme imkanı bularak Namibya halkının sürdürülebilir şekilde refahının artırılması ve doğal yaşamın korunmasını amaçlıyor. - ANKARA

Namibya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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