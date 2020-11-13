TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek - Son Dakika

TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek

13.11.2020 12:38
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da "Çiftçi Kulübü Programı" üyesi bin çiftçiye sıtmadan korunma amaçlı sinek ağı dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da "Çiftçi Kulübü Programı" üyesi bin çiftçiye sıtmadan korunma amaçlı sinek ağı dağıttı.

Angola-Namibya sınırında yaşayan ve bu sınırda tarıma elverişli arazide ancak geçimlik tarımla uğraşan yerel halk, pandeminin yanı sıra sıtma ile de ciddi mücadeleler veriyor. Korunma ekipmanı yetersizliği sebebiyle çok sayıda insanın öldüğü bölgede halk, tarımsal faaliyetlerine zor şartlarda devam edebiliyor. Sıtma ile mücadelenin desteklenmesi, ortadan kaldırılması ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesi kapsamında proje yürüten TİKA, bin çiftçiye sıtmadan korunma amaçlı sinek ağı desteğinde bulundu. İlk etapta Doğu ve Batı Kawango bölgelerinde olmak üzere Mayana, Mabushe, Kangweru, Kangongo, Kantenture, Mbambi, Mukuvi, Makena, Kashira, Sharughanda, Katere, Kasivi ve Mupini'de dağıtılan ağların ikinci etapta Kangongo ve Mbapuka gibi yerleşim yerlerinde bulunan üyelere ulaştırılması hedefleniyor.

Çiftçilerin sürdürülebilir koruma tarımı (CA) yöntemlerini kullanarak gıda güvenliğini ve hane halkı gelirini artırmak için sonuç odaklı yöntemlerin uygulanması amacıyla oluşturulan Namibya Çiftçi Kulübü Programı (DAPP), küçük ölçekli çiftçileri bir araya getiriyor. DAPP, birlikte çalışmanın desteklenmesi, ürün çeşitlendirilmesi, toprak ve su koruma yöntemlerinin öğretilmesi, daha verimli ve ekonomik çalışma uygulamalarının teşvik edilmesi gibi birçok alanda faaliyetler yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2016 yılında 2020 yılına kadar sıtmayı ortadan kaldırma potansiyeli olan 21 ülke ilan etmişti. Bu 21 ülke arasında yer alan ve 2020 yılı sıfır sıtma vakası hedefi ile yenilikçi bölgesel projesine katılım sağlayan Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile sıtma vakalarının yüksek olduğu Omusati, Oshikoto, Ohangwena, Kavango Doğu ve Batı bölgelerinde altı ilçede WHO/AFRO işbirliğini devam ettiriyor. - ANKARA

TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek

Dünya Sağlık Örgütü, Namibya, Çiftçi, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtma ile mücadelede destek - Son Dakika


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