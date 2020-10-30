TİKA'dan Nijer Ticaret Odası'na teknik destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Nijer Ticaret Odası (NTO) konferans salonuna üç dilde simültane tercüme yapabilen ses ve görüntü sistemi kurdu.

Nijer iş dünyasının tek örgütlü kuruluşu olan ve merkezi başkent Niamey'de bulunan Nijer Ticaret Odası, bölgenin en etkin ticaret odası olmasının yanı sıra Türkiye-Nijer ticaret ilişkilerinde de önemli bir rol oynuyor. Ülkede resmi dil olarak kullanılan Fransızca'nın yanısıra kırsalda yerel diller olan Haussa ve Zarma dillerinin de yaygın olarak kullanılmasından dolayı Nijer Ticaret Odası Başkanlığının konferans salonunda tek dille yapılan toplantılarda iletişim sorunu yaşanıyordu. Nijer Ticaret Odası Başkanlığı görevini sürdüren ve aynı zamanda Türkiye'nin Agadez Fahri Konsolosluğu görevini de yürütmekte olan Sidi Moussa, bu sorunun çözümüne yönelik TİKA'dan destek talebinde bulundu. Talep üzerine TİKA, Nijer Ticaret Odası konferans salonuna aynı anda 100 kişilik bir topluluğa üç dilde tercüme yapabilen üç adet yalıtımlı kabin ve 100 adet kablosuz kulaklık ve bunların teknik altyapısını oluşturan ekipmanlar ile projektör ve kablosuz mikrofonlardan oluşan modern görüntü ve ses sistemleri kurdu.

Toplantı salonu Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi M. Türker Ari, Türkiye'nin Agadez Fahri Konsolosluğunu yapan NTO Başkanı Sidi Moussa, NTO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. - ANKARA