TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe aktarımı kursu - Son Dakika

TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe aktarımı kursu

27.12.2020 23:55
TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe aktarımı kursu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (ISDB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği iş birliğinde 26-27...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (ISDB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği iş birliğinde 26-27 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak "Laparoskopik Cerrahi Kursu" düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 2 gün süren ve Türkiye'nin laparoskopi cerrahisi alanındaki önemli isimlerinin bir araya geldiği, yoğun ilgi gösterilen çevrimiçi kursa, 5 ülkeden bine yakın uzmanın katıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenen cerrahi eğitime Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan'dan genel cerrah ve asistanlar katılım sağladı.

Kursun ilk gününde gerçekleştirilen canlı vaka operasyonu ekrana aktarılarak katılımcı cerrah ve asistanların istifadesine sunuldu. Programın ikinci gününe ise teknik bilgi sunumları ile devam edildi.

Salgın döneminde dahi Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da gerçekleştirdiği teknik tecrübe paylaşımı ve çevrimiçi sağlık eğitimi projelerine hız kesmeden devam eden TİKA, sağlık altyapısının gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntem olarak biliniyor.

Laparoskopik cerrahi, ismini cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskoptan alıyor.

Kansız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemi ile pek çok hastalığın tanısı konulabiliyor ve tedavisi yapılabiliyor.

İslam Kalkınma Bankası, araştırma, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe aktarımı kursu - Son Dakika


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