Son Dakika Haberleri: Tika'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına Eğitim

Tika'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına Eğitim

16 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yurt dışından gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına Ankara'da "omuz artroskopisi kursu" düzenlendi.

Tika'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına Eğitim, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yurt dışından gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına Ankara'da "omuz artroskopisi kursu" düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen eğitimlere Türk ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanları katıldı. Teorik ve pratik çalışmalarda uzmanlar, omuz hastalıklarının artroskopik tedavisi konusunda Türkiye'nin deneyimlerini gözlemleme ve pratik olarak uygulama imkanı buldu. Katılımcı sınırı olmayan kursta canlı cerrahilerle desteklenen teorik eğitimi 100'ün üzerinde hekim takip etti. Hekimler, ayrıca kadavralar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarla pratik eğitim fırsatı buldu.

Türkiye ile Kazakistan'ın çok güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu ve bunun en büyük göstergesinin Hoca Ahmet Yesevi'ye olan sevgide yattığını söyleyen kursiyerlerden Mukhtar Akhaibekov, "Ortopedik cerrahi konusunda gerçekleştirilen kapasite artırıcı bu eğitim son derece faydalı oldu. Ülkelerimize döndüğümüzde burada edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Türkmenistan'dan gelen Ejegül Nazarova da Türkiye'nin omuz artroskopisi alanında dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu ve kursun son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Omuz artroskopisi, doktorun bir kamera sistemi sayesinde eklemin içini görmesini sağlayan cerrahi bir yöntem olarak kullanılıyor. Her türlü eklem probleminin nedenini belirlemede kullanılan artroskopi hem tanı hem de tedavi olanağı sağlıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Ankara, Gazi Üniversitesi, Güncel
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