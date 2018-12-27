Son Dakika Haberleri: Tika'dan Özbek, Azeri ve Kırgız Öğretmenlere Stem Eğitimi

Tika'dan Özbek, Azeri ve Kırgız Öğretmenlere Stem Eğitimi

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trakya Üniversitesi ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Özbek, Azeri ve Kırgız öğretmenlere eğitim verildi.

Tika'dan Özbek, Azeri ve Kırgız Öğretmenlere Stem Eğitimi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trakya Üniversitesi ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Özbek, Azeri ve Kırgız öğretmenlere eğitim verildi.

TİKA, Trakya Üniversitesi ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Eğitim Öğretim Programı (EÖP) kapsamında Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistanlı fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinden oluşan gruba Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Eğitimi/STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) verildi. Trakya Üniversitesinde gerçekleşen eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verildi. Program kapsamında dünyada STEM, STEM Öğrenme-Öğretme Modelleri, STEM Okulu özellikleri gibi teorik eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere uygulamalı eğitimlerde rüzgar tribünü, ekolojik kağıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler kazandırıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldılar. Eğitim sonunda öğretmen grubu İstanbul'da İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret ederek eğitimde aldıkları teorik ve pratik bilgileri yerinde görme fırsatı buldular. STEM eğitimi ile öğretmenlerin alanlarında mesleki bilgi, becerilerini artırarak güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri ve eğitimin bir sonraki aşamasında öğretmenlere Formasyon Eğitimi ve Bütünleşik Öğrenme-Öğretme Eğitici Eğitimi verilmesi hedefleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

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