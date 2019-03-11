Son Dakika Haberleri: Tika'dan Özbekistan'a Eğitim Desteği

Tika'dan Özbekistan'a Eğitim Desteği

16 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki 8 okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kurarak 3D yazıcı kullanımı ve bakımı eğitimi verdi.

Tika'dan Özbekistan'a Eğitim Desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki 8 okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kurarak 3D yazıcı kullanımı ve bakımı eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma (MESİP) programı kapsamında Özbekistan'daki 8 farklı okulda 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ve bakımı eğitim programı düzenlendi.

Bir hafta süren eğitim programına, Özbekistan'ın farklı okullarından gelen 15 Özbek katıldı.

Türk uzmanlar, eğitim programı kapsamında, tasarım bilgisi, metal tasarım ve imalat usulleri, plastik kalıbı tasarlama ve imalatı, ileri düzey 3 boyutlu yazıcı kullanımı, 3 boyutlu yazıcı bakım ve onarımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

TİKA, eğitim programının tamamlanmasının ardından ülkedeki 8 farklı okula 3 boyutlu yazıcılar temin ederek 3 boyutlu tasarım merkezleri kurdu.

TİKA'nın programı, ülkede çalışanların teknik yeterliliklerinin arttırılmasını, ara eleman ihtiyacının giderilmesini ve yeni iş imkanlarının yaratılmasını hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncunun Yeğenine Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis İstemi MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkartacak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum

Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı AK Parti Sözcüsü'nün Sahte Senet İddiasına Yavaş'tan Jet Yanıt: Her Şeyi Açıklayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Özbekistan'a Eğitim Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]