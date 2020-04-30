TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Özbekistan'ın sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.



TİKA tarafından temin edilen 5 bin adet koruyucu tulum, maske, şapka, eldiven ve gözlükten oluşan tıbbi malzemeler Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney'in de katıldığı törenle Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Yenilikçi Tıp Ulusal Merkezi'ne teslim edildi.



Törende konuşan Büyükelçi Er, Türkiye'nin dünyanın 60'a yakın ülkesine tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Özbekistan'a ihtiyaç duyabileceği tıbbi malzeme yardımında bulunmaya hazır olduklarını dile getirdiğini anımsattı.

İki ülke sağlık kurumlarının salgınla mücadele sürecinde telekonferans yoluyla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmayı sürdürdüğünü aktaran Er, bu kez de TİKA aracılığıyla Özbek kardeşlerinin salgınla mücadelesine katkı yapmak istediklerini kaydetti.

Tüney de 5'er bin adet koruyucu tulum, gözlük, eldiven, şapka ve maskeden oluşan tıbbi malzeme ile Özbek sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, TİKA'nın salgınla mücadelede Özbekistan'a desteğinin açık bir örneği olarak iki yardım projesini daha hayata geçireceğini vurguladı.

Yenilikçi Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Ravşan İzamov da, Türkiye'nin de salgınla mücadele etmesi ve bu malzemelere ihtiyaç duymasına rağmen, Özbekistan'a, çok ihtiyaç duyulan koruyucu malzeme desteği sağladığını kaydederek, bunun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

İzamov, söz konusu yardımdan dolayı Türkiye devleti ve halkına teşekkür etti.