TİKA'dan Özbekistan'da Türkoloji Enstitüsü ve Türk Dili Laboratuvarı'na ekipman desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Özbekistan'da Türkoloji Enstitüsü ve Türk Dili Laboratuvarı'na ekipman desteği

24.04.2022 20:17
TİKA'dan Özbekistan'da Türkoloji Enstitüsü ve Türk Dili Laboratuvarı'na ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve Türk Dil Laboratuvarını teknik ekipmanlarla donattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve Türk Dil Laboratuvarını teknik ekipmanlarla donattı.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve Türk Dil Laboratuvarı'nın açılış töreninde, TİKA'nın Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından ülkenin kalkınmasına destek sağlamaya başladığını, bugüne kadar ülkede 1000'e yakın proje uyguladığını belirtti.

Türk dili, tarihi, edebiyatı, her türlü kültürel mirası, kısacası Türkoloji ilminin ihtiva ettiği bütün alanlarda yapılacak çalışmaların değerli kazanımları da beraberinde getireceğini ifade eden Çevik, yeni kuşakların bilinçli fertler halinde bu alanlara yönelmelerine imkan tanıyacak merkezde özellikle Türk dilinin gücünü ve etkisini dünyaya ilan eden Ali Şir Nevai'nin izinde yeni büyük şahsiyetlerin yetişmesine vesile olacağını vurguladı.

İpek Yolu Turizm ve Kültürel Miras Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Juliboy Eltazarov da iki ülke arasında özellikle eğitim alanında iş birliğinin gün geçtikçe geliştiğini söyledi.

Eltazarov, Türk devletleri ve kardeş topluluklarla güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağları olan Özbekistan'da Türk dünyasının dili, edebiyatı, kültürü ve ilişkilerini araştıracak bir bilim merkezinin kurulmasına ihtiyaç olduğunu ve bu merkezin söz konusu ihtiyacın giderilmesi için çaba göstereceğini aktardı.

Eltazarov, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün İstanbul, Ankara ve Marmara üniversiteleriyle iş birliğinde TİKA'nın mali ve teknik desteğiyle kurulduğunu kaydederek, bundan dolayı teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra TİKA'nın teknik ekipman desteği sağladığı enstitünün ve laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, Semerkant Vali Yardımcısı Hurşid Açilov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney ve üniversitenin öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

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Özbekistan, Araştırma, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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