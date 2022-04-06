TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı

06.04.2022 10:33
TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Ravalpindi'deki Bait-ul Mal kurumunun binasında gerçekleşen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bait-ul Mal kurumu ile iş birliğinde 400 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtıldığını söyledi.

YORUMLAR
500
TİKA'dan Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı TİKA'dan Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı TİKA'dan Pakistan'da arıcılık alanında faaliyet gösteren kadınlara destek TİKA'dan Pakistan'da arıcılık alanında faaliyet gösteren kadınlara destek

Pakistan, Türkiye, Balcı, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement