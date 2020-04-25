TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kiran Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Pakistan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bin aileye gıda yardımı yapıldı.



Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'dan Pakistan'da en çok gündelik ücret ile hayatlarını sürdüren aileler etkilendi. Küresel salgının yayılmasını engellenmek amacıyla Pakistan Devleti tarafından alınan tedbirler kapsamında çalıştığı işleri duran birçok aile geçim sıkıntısı yaşamaya başladı.



TİKA, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan fabrika işçilerinin yoğun yaşadığı semt olan Lyari'deki ailelere destek olmak amacıyla bin adet gıda kolisi temin etti. Bir ailenin bir ay süresince kullanacağı tüm ihtiyaçlarını içeren gıda kolileri, Kiran Yardımlaşma Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.



TİKA, Ramazan ayı içerisinde Pakistan Deniz Kuvvetleri işbirliğinde Pakistan'ın Sind ve Belucistan Eyaletlerindeki 3 bin aileye yönelik gıda dağıtımı programı da gerçekleştirecek. - ANKARA