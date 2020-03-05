TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TİKA), Pakistan'ın Sargoda şehrindeki Pencap Hayvancılık ve Süt Geliştirme Kurumu'na 20 adet mobil süt sağım ünitesi ile süt toplama malzemeleri desteği sağlayarak, çiftçilere eğitimlerin de verileceği 30 kişilik bir derslik inşa etti.

TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TİKA), Pakistan'ın Sargoda şehrindeki Pencap Hayvancılık ve Süt Geliştirme Kurumu'na 20 adet mobil süt sağım ünitesi ile süt toplama malzemeleri desteği sağlayarak, çiftçilere eğitimlerin de verileceği 30 kişilik bir derslik inşa etti.


Projenin açılış törenine Pakistan Başbakanı Sözcüsü Nadeem Afzal Chann, Pencap Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sardar Hasnain Bahadur Dreshak, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve birçok üst düzey bürokrat katıldı. Törende konuşan Sözcü Chann, TİKA/ırı gerçekleştirdiği projeleri yakından takip ettiğini belirterek, çözüm odaklı ve yerel ihtiyaçları önceleyen bir yaklaşımın projelerin temel özelliği olduğunu aktardı. Eğitim, sağlık, mesleki eğitim gibi alanların yanısıra tarım ve hayvancılığa verilen katkının yerel halk için çok değerli olduğunu ifade eden Chann, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Pencap Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sardar Hasnain Bahadur Dreshak ise, Pencap Hayvancılık ve Süt Geliştirme Kurumuna verilen destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti. Pencap eyaletinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birçok süt toplama merkezi bulunduğunu belirten Bakan Dreshak, TİKA'nın kurduğu süt toplama ünitesi ile Hızırabad köyündeki süt toplama merkezinin en modern koşullara sahip olduğunu kaydetti. Dreshak, böylesi önemli bir projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için rutin olarak merkezi kontrole geleceğini de ifade etti.


TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, TİKA'nın 2019 yılında Pakistan'da 69 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini vurgulayarak, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, su ve sanitasyon başta olmak üzere birçok alanda projelerine 2020 yılında da devam edeceklerini söyledi. - ANKARA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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