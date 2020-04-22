TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybetmiş 600 yevmiyeli işçi ve ailesine gıda yardımında bulundu.

Pakistan'ın Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerinde kapanan iş yerleri ve durdurulan hizmetlerde günlük çalışarak geçimini sağlayan 600 işçi ile ailesine gıda yardımı yapıldı.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının yaklaşık yarısının bulunduğu Pencap eyaletinin başkenti Lahor ile Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan kentinde yapılan yardımdan 3 binin üzerinde kişinin faydalanması bekleniyor.

TİKA, ülkenin salgınla mücadelesine destek vermek için de 60 binden fazla maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan yardımında bulunmuştu.