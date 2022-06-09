TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi

09.06.2022 17:55
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Quaid-i Azam Üniversitesi bünyesinde "Kuluçka Merkezi ve Kütüphane Dijitalizasyon Merkezi" kuruldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Quaid-i Azam Üniversitesi bünyesinde "Kuluçka Merkezi ve Kütüphane Dijitalizasyon Merkezi" kuruldu.

Kuluçka Merkezi ve Kütüphane Dijitalizasyon Merkezi açılışı için Quaid-i Azam Üniversitesinde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Quaid-i Azam Üniversitesi Rektörü Muhammed Ali, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve davetliler katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin Pakistan'a aktarılması ve ülkedeki parlak fikirlerin desteklenmesi amacıyla başkent İslamabad'daki Quaid-i Azam Üniversitesi bünyesinde bir kuluçka merkezi kurduklarını söyledi.

Balcı, üniversite tarafından Kuluçka Merkezi'ne tahsis edilen alanın TİKA tarafından rehabilite edildiğini ve merkezin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, dijital çoklu ortam sistemi gibi ekipman ve malzemelerin kullanıma hazır hale getirildiğini ifade etti.

Kuluçka merkezinin faaliyete geçmesiyle üniversite ve sanayi arasında güçlü bir iş birliği oluşturma konusunda çalışmaların yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Balcı, Teknopark İstanbul iş birliğinde Kuluçka Merkezi'nde üniversite öğrencilerinin yanı sıra kursiyer olarak katılacak olanlar için de çeşitli eğitim programları düzenleneceğini belirtti.

Balcı, Quaid-i Azam Üniversitesinde bulunan Arapça, İngilizce ve Sintçe dili başta olmak üzere muhtelif dillerde yazılmış, 18. ve 20. yüzyıllardan kalma 10 binden fazla nadir kitap ile 400 nadir eserin dijital ortama aktarılmasını sağlamak üzere TİKA tarafından Kütüphane bünyesinde Dijitalizasyon Merkezi'nin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi

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Kaynak: AA

Pakistan, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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