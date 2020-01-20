TİKA'dan Pakistan'daki hastanenin çocuk servisine modern tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan'daki hastanenin çocuk servisine modern tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

TİKA'dan Pakistan'daki hastanenin çocuk servisine modern tıbbi malzeme desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da yıllık 100 bin çocuğun tedavi gördüğü Hayber Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk bölümüne modern tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan Pakistan'daki hastanenin çocuk servisine modern tıbbi malzeme desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da yıllık 100 bin çocuğun tedavi gördüğü Hayber Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk bölümüne modern tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

Ülkenin en büyük ve en çok göç alan kentlerinden Peşaver'de bulunan hastanenin Tıbbi Direktörü ve Çocuk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrşad Ahmed, TİKA Pakistan Koordinatörlüğü'nün hastaneye 9 farklı tıbbi ekipmandan toplamda 47 tane bağışlandığını söyledi.

TİKA'nın hastaneye bağışladığı araçlar arasında mobil röntgen, çocuk şok cihazı ve kardiyak hasta monitörü gibi ekipmanlar bulunduğunu söyleyen Ahmed, kentteki tek eğitim ve araştırma hastanesi olan kurumun çevre illere de hizmet verdiğini kaydetti.

Artan göç nedeniyle hastanenin çocuk bölümünde yoğunluk olduğunu belirten Ahmed, teknik kapasitenin artmasıyla ihtiyaçların önemli ölçüde karşılandığını ifade etti.

Ahmed ayrıca, ekipmanların sağlık personeli adaylarının eğitim süreçlerinde kullanılacağını da sözlerine ekledi.

TİKA tarafından daha önce hastaneye kuvöz yardımı da yapılmıştı.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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