TİKA'dan Pakistan eğitim altyapısına destek - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan eğitim altyapısına destek

7 saat önce

Pakistan'ın Sind eyaletinin başkenti Karaçi'ye 200 kilometre uzaklıktaki Tando Allah Yar şehrinde yoksul bölge halkı için inşa edilen okulda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan 400 kişilik konferans salonu törenle hizmete açıldı.

TİKA'dan Pakistan eğitim altyapısına destek, System.String[]

Pakistan'ın Sind eyaletinin başkenti Karaçi'ye 200 kilometre uzaklıktaki Tando Allah Yar şehrinde yoksul bölge halkı için inşa edilen okulda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan 400 kişilik konferans salonu törenle hizmete açıldı.


Pakistan'ın Tando Allah Yar şehrinde inşa edilen okulda TİKA tarafından kurulan 400 kişilik konferans salonu hizmete açıldı. Açılış törenine Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mujahid Anwar Khan, eski Federal İçişleri Bakanı ve Sind Eyaleti Valisi Moinuddin Haider, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, Şehit Rashid Yardımlaşma Derneği Başkanı emekli Tuğamiral Shabbir Ahmad Khan ve birçok üst düzey bürokrat ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan, TİKA'ya verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, kardeş ülke Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti.


Vali Haider, TİKA tarafından donatılan konferans salonunun kullanılan son teknoloji ekipmanlar sayesinde ülkenin en iyi konferans salonlarından biri olduğunu belirterek, 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kompleksi için önemli bir eksiği kapatacağını vurguladı.


TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı ise yaptığı konuşmada, Pakistan'da eğitimde fırsat eşitliğinde en geride kalan Sind eyaletinde kaliteli eğitim imkanlarının sağlanmasına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.


Açılış töreni, öğrenciler tarafından Sind kültüründen esintiler sunan gösteriler ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANKARA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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