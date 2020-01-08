TİKA'dan Pakistan'ın en eski aşçılık okuluna destek - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'ın en eski aşçılık okuluna destek

7 saat önce

Pakistan'ın en eski aşçılık okulu Pakistan Turizm ve Otelcilik Enstitüsünün master mutfakları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donatıldı.

TİKA'dan Pakistan'ın en eski aşçılık okuluna destek, System.String[]

Pakistan'ın en eski aşçılık okulu Pakistan Turizm ve Otelcilik Enstitüsünün master mutfakları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donatıldı.


Karaçi merkezli eğitim kurumuna Pakistan'ın 4 eyaletinden aşçı adayları gelerek 1 yıllık diploma programına katılıyor. Ancak Pakistan Turizm ve Otelcilik Enstitüsünün mutfak ekipmanları bütçe imkansızlıklarından dolayı uzun yıllar yenilenemediğinden enstitü özel aşçılık okullarıyla rekabet edemiyor ve diploma programına katılan kursiyerlerin sayısı gün geçtikçe azalıyordu. TİKA tarafından sağlanan destekle enstitüsünün kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrenciler bireysel olarak pratik eğitime katılma imkanına kavuştu.


Enstitütü Direktörü Niyazi Ali Malkani yaptığı açıklamada, enstitülerinden kuruluşundan beri Pakistan'ın en ünlü aşçılarını yetiştirdiğini belirterek, TİKA tarafından verilen destekle okulun altyapı imkanlarının geliştiğini, bu katkı ile okula yeni aşçı adaylarının ilgisinin artacağını ifade etti.


Pakistan'ın ünlü aşçılarından olan ve aynı zamanda baş eğitici olarak görev yapan Şef Faizan Rahman Ahmed, öğrencilerin yeni mutfakta çalışmak için çok istekli olduğunu ve bireysel çalışma imkanı sağlayan masalar ile yeteneklerini gösterme imkanına kavuştuğunu belirtti.


TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı ise, yoğun genç nüfusa sahip Pakistan'da TİKA olarak mesleki eğitime önem verdiklerini, bu projenin de bu alanda güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, projenin ikinci etabında Türk mutfağının Pakistan'da tanıtılmasını sağlamak amacıyla malzeme desteği sağladıkları enstitüde Türk şefler tarafından eğiticilerin eğitimi programı düzenleneceği söyledi. - ANKARA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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