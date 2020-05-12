TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Pencap bölgesinin Muzzaffargarh şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne toplam 12 bin 500 parçadan oluşan, cerrahi maske, KN95 tipi maske, Kovid-19 test kiti ve dezenfektan temin edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Javed İrfan, Tükiye'ye yardımları için teşekkürlerini ileterek, ihtiyaç halinde her zaman Pakistan halkının yardımına koşan TİKA'ya da şükranlarını sundu.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin, bu destek sayesinde salgınla mücadelede ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:40 Kaynak: AA


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