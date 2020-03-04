TİKA'dan Paraguay'a sağlık desteği - Son Dakika

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Santisima Trinidad Anne Çocuk Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan hastanenin bir bölümü, TİKA tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacak şekilde gerekli tıbbi altyapıya kavuşturuldu, yeni medikal ekipmanlarla donatıldı.

Açılış törenine, Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Mazzoleni, burada yaptığı konuşmada, "Bugün aslında Türkiye ile planladığımız birçok iş birliğinin ilk adımını atmaktayız. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinin yenilenmesi bizim için sadece sosyal iş birliği değil, onun da ötesinde Türkiye'nin çok kritik bir alana sunduğu çözümdür. Türkiye ile olan iş birliğimizin başka alanlara da yayılarak güçlenecek olması bizi memnun edecektir. Bu vesileyle Paraguay halkı adına tekrar teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Santisima Trinidad Hastanesi Başhekimi Dr. Sebastian Britez de yenilenen yoğun bakım ünitesinin hastanenin kapasitesini artırmak adına çok önemli bir adım olduğunu belirtti.



Paraguay Sağlık Bakanlığı verileri, 2019'dan bu yana ülkede doğum yapan kadınların yüzde 40'ının yaşlarının 20'den küçük olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Paraguay'daki devlet hastanelerinin birçoğunun genç yaşta yapılan ve prematüre doğumlarda gelişebilecek komplikasyonlara kars¸ı yeterli ekipmana sahip olmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda TİKA tarafından kurulan yenidoğan yoğun bakım ünitesinin hastanedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.