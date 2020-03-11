TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'ın bas¸kenti Asuncion'da Türkiye Cumhuriyeti Okulunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin açılış törenine Paraguay Eğitim ve Bilim Bakanı Eduardo Petta, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Petta, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocuklara sağlanan olanakların iyileştirilmesinin önemine işaret ederek "Bugün bu okulun yenilenmesi ve çocuklarımıza teslim edilmesi aslında geleceğimize yapılan bir katkıdır. Bu katkı sevgi dolu bir eğitimle birleşerek öğrencilerimizin geleceklerinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Petta, "Bu dayanışmaya katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Burası bizim olduğu kadar sizin de okulunuzdur." dedi.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da okul inşa etmenin gelecek inşa etmek olduğunu, okulun yenileme projesinin devamında daha iyi bir seviyeye geleceğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti olarak gücümüz her zaman sizinle birlikte olacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de Paraguay'da TİKA'nın ilk projelerinden birinin eğitim alanında olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak Türkiye'nin adını taşıyan bu okulun eğitim alanında daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından TİKA tarafından öğrencilere hediyeler dağıtılarak okul binası hizmete açıldı.

4-13 yaş aralığında 650 öğrenci ve 44 öğretmeni bulunan okulda gerçekleştirilen tadilat projesi kapsamında okul çatısı ve hasarlı duvarlar yenilenerek güvenlik önlemleri artırıldı. Ön ve arka okul bahçesi ile oyun alanları öğrencilerin kullanımına daha uygun şekilde yeniden düzenlenerek öğrenciler için gölgelikli oyun alanları oluşturuldu.

Ayrıca okul idaresinin kullanımı için yeni bir idari bina yapıldı. Tuvalet ve lavabolar ile su tesisatı yenilenerek gerekli sıhhi koşullar sağlandı ve tüm iç ve dış mekanlarda boya işlemleri gerçekleştirildi. Öğrenci sıra ve dolapları yenilendi. Böylelikle okulun tüm kullanım alanları ve çehresi değiştirilerek fiziki şartlar eğitim ve öğretim için daha uygun hale getirildi.