TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek - Son Dakika

TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'ın bas¸kenti Asuncion'da Türkiye Cumhuriyeti Okulunu yeniledi.

TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'ın bas¸kenti Asuncion'da Türkiye Cumhuriyeti Okulunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin açılış törenine Paraguay Eğitim ve Bilim Bakanı Eduardo Petta, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Petta, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocuklara sağlanan olanakların iyileştirilmesinin önemine işaret ederek "Bugün bu okulun yenilenmesi ve çocuklarımıza teslim edilmesi aslında geleceğimize yapılan bir katkıdır. Bu katkı sevgi dolu bir eğitimle birleşerek öğrencilerimizin geleceklerinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Petta, "Bu dayanışmaya katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Burası bizim olduğu kadar sizin de okulunuzdur." dedi.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da okul inşa etmenin gelecek inşa etmek olduğunu, okulun yenileme projesinin devamında daha iyi bir seviyeye geleceğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti olarak gücümüz her zaman sizinle birlikte olacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de Paraguay'da TİKA'nın ilk projelerinden birinin eğitim alanında olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak Türkiye'nin adını taşıyan bu okulun eğitim alanında daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından TİKA tarafından öğrencilere hediyeler dağıtılarak okul binası hizmete açıldı.

4-13 yaş aralığında 650 öğrenci ve 44 öğretmeni bulunan okulda gerçekleştirilen tadilat projesi kapsamında okul çatısı ve hasarlı duvarlar yenilenerek güvenlik önlemleri artırıldı. Ön ve arka okul bahçesi ile oyun alanları öğrencilerin kullanımına daha uygun şekilde yeniden düzenlenerek öğrenciler için gölgelikli oyun alanları oluşturuldu.

Ayrıca okul idaresinin kullanımı için yeni bir idari bina yapıldı. Tuvalet ve lavabolar ile su tesisatı yenilenerek gerekli sıhhi koşullar sağlandı ve tüm iç ve dış mekanlarda boya işlemleri gerçekleştirildi. Öğrenci sıra ve dolapları yenilendi. Böylelikle okulun tüm kullanım alanları ve çehresi değiştirilerek fiziki şartlar eğitim ve öğretim için daha uygun hale getirildi.

Paraguay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

Son Dakika Haberleri
20:32 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı...
20:31 Rusya'dan 4 Avrupa ülkesine yapılan uçuşlara kısıtlama kararı
20:30 Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı
20:29 Bakan Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir
20:28 Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Paraguay'da eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]